Недорого и с гарантией: как сирийские инженеры решили вопрос с модернизацией энергосетей

В сирийском Алеппо строится солнечная электростанция, способная обеспечить энергией промышленную зону Шейх Наджар. На участке в несколько сотен квадратных метров бульдозеры выкорчевывают камни, собирают песок, грузят в самосвалы и увозят все это в специальный карьер - пригодится для других нужд. В промышленном районе Алеппо Шейх Наджар всегда что-то строится, гудит техника, но такого объекта здесь еще не было.

«Мы сейчас снимаем первый слой земли, чтобы сделать устойчивый грунт. Необходима ровная поверхность, на которую будем устанавливать платформы с солнечными батареями», - объясняет начальник участка Закария Хатим.

Электростанция на солнечных батареях должна обеспечить энергией всю промышленную зону. Проект амбициозный. Это не восстановление разрушенных во время войны электросетей, а абсолютно новое строительство. Шейх Наджар потребляет мегаватты энергии. Десятки предприятий нуждаются в бесперебойном снабжении. Электричество - основа всей большой системы промышленного города.

«Мощность станции - 33 мегаватт, она будет состоять из 87 тысяч батарей. Это современный проект. Подобные станции с такой же мощностью строят в Европе. Потому что сегодня все понимают - будущее именно за солнечной энергией. У нас более трехсот солнечных дней в году. Уж точно хватит, чтобы привести в действие эти платформы», - уверен главный инженер проекта Аттахих Таштари.

В Шейх Наджаре уже используют солнечную энергию. Пока локально. Солнечные платформы дают электричество на отдельные объекты. Например, эти панели дают энергию в офисное здание. Там работают компьютеры, прочая техника. В общем, некий электронный центр, которому подпитка нужна круглосуточно.