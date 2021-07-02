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Недорого и с гарантией: как сирийские инженеры решили вопрос с модернизацией энергосетей

Виталий Акиньшин
05:30 02.07.2021
Мощности новейшей солнечной станции, которую возводят в Алеппо, должно хватить на снабжение электроэнергией промышленной зоны Шейх Наджар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В сирийском Алеппо строится солнечная электростанция, способная обеспечить энергией промышленную зону Шейх Наджар. На участке в несколько сотен квадратных метров бульдозеры выкорчевывают камни, собирают песок, грузят в самосвалы и увозят все это в специальный карьер - пригодится для других нужд. В промышленном районе Алеппо Шейх Наджар всегда что-то строится, гудит техника, но такого объекта здесь еще не было.

«Мы сейчас снимаем первый слой земли, чтобы сделать устойчивый грунт. Необходима ровная поверхность, на которую будем устанавливать платформы с солнечными батареями», - объясняет начальник участка Закария Хатим.

Электростанция на солнечных батареях должна обеспечить энергией всю промышленную зону. Проект амбициозный. Это не восстановление разрушенных во время войны электросетей, а абсолютно новое строительство. Шейх Наджар потребляет мегаватты энергии. Десятки предприятий нуждаются в бесперебойном снабжении. Электричество - основа всей большой системы промышленного города.

«Мощность станции - 33 мегаватт, она будет состоять из 87 тысяч батарей. Это современный проект. Подобные станции с такой же мощностью строят в Европе. Потому что сегодня все понимают - будущее именно за солнечной энергией. У нас более трехсот солнечных дней в году. Уж точно хватит, чтобы привести в действие эти платформы», - уверен главный инженер проекта Аттахих Таштари.

В Шейх Наджаре уже используют солнечную энергию. Пока локально. Солнечные платформы дают электричество на отдельные объекты. Например, эти панели дают энергию в офисное здание. Там работают компьютеры, прочая техника. В общем, некий электронный центр, которому подпитка нужна круглосуточно.

© ТРК "Звезда"

Солнечный энергоблок станет единой энергосистемой Шейх Наджара - уверен электрик Йамал. Он уже забыл о перебоях с электричеством, которые случались раньше. Его единственная задача сегодня, с появлением солнечных батарей, лишь регулярно вытирать с них пыль.

«Во время войны в нашей промышленной зоне не было электричества. Боевики уничтожили и подстанцию, и линии электропередачи. Сначала думали восстановить, но потом выяснили, что дешевле и надежнее получать солнечную энергию. Работает без сбоев», - хвалится электрик Йамал Маклюф.

Строительство планируют завершить через полтора года. Подобный опыт понадобится и в самом Алеппо. В городе электросети также пострадали во время войны. По примеру Шейх Наджара есть идея использовать энергию солнца.

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