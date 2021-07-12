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От автоматов до боевых фрегатов: что покажет Россия на греческой выставке DEFEA 2021

Тимур Шерзад
15:57 12.07.2021
Гендиректор «Рособоронэкспорта» заявил, что Россия рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества не только с Грецией, но и с другими дружественными государствами Европы.
От автоматов до боевых фрегатов: что покажет Россия на греческой выставке DEFEA 2021
© Фото: Ростех
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Силами компании «Рособоронэкспорт» на Международной выставке вооружения и военной техники DEFEA 2021 в греческих Афинах будет организована единая российская экспозиция. Сама выставка пройдет с 13 по 15 июля 2021 года. 

«Рособоронэкспорт» рассчитывает на расширение военно-технического сотрудничества как с Грецией, так и с другими дружественными европейскими государствами, участвующими в выставке», - заявил генеральный директор компании Александр Михеев. 

На российской экспозиции покажут автоматы Калашникова «двухсотой» серии и АК-15, пулемет Калашникова «Печенег» и 12,7-мм пулемет 6П50. Помимо этого, в виде моделей будут представлены танк Т-90С и бронетранспортер БТ-3Ф.

Кроме этого, потенциальным заказчикам представят самоходную гаубицу «Мста-С» под 155-мм натовский снаряд, противотанковые комплексы Хризантема-С» и «Корнет-ЭМ», 300-мм РСЗО «Торнадо-С», и 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль А-220М. 

В виде моделей самолетов покажут учебно-боевой самолет Як-130, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, двухместный истребитель МиГ-35Д и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). 

Не забыли организаторы и про уменьшенные копии вертолетов - на стенде можно будет найти красавца Ми-28НЭ. А еще получить подробную информацию по многоцелевому Ка-226Т, разведывательно-ударному Ка-52, транспортно-боевому Ми-35М, военно-транспортным Ми-17В-5, Ми-171Ш и вертолету радиолокационного дозора Ка-31. 

Представлено будет не только оружие, но и сопутствующие устройства - например, тепловизионные прицелы «Фобос», «Атлас», «Деймос» и «Титан» от ТПК «Аргус-НВ». 

Не обойдут стороной и военно-морскую тематику, которая на стенде «Рособоронэкспорта» будет представлена фрегатом «Гепард-3.9» и корветом проекта 20 382 «Тигр». Предложат и образцы москитного флота - скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э и скоростные штурмовые лодки БК-10, БК-10М и БК-9.

Ну и конечно же какая Россия без подводных лодок? Их представят дизель-электрические субмарины проекта 636 и «Амур-1650», а также малые подводные лодки П-750, «Пиранья» и «Пиранья-Т». 

На этом морская тема на российской экспозиции не закончится - ее продолжат базирующиеся на суше, но бьющие по морским целям береговые ракетные комплексы «Рубеж-МЭ» и «Бастион» с противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт». 

Будут предложения и в сфере ПВО и радиоэлектронной борьбы. В виде модели представят, например, ЗРК «Викинг», зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба», а также хорошо проявившие себя в борьбе с беспилотниками «Тор-Э2» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». 

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