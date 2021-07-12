Вместе против терроризма: в Северной Осетии пройдут российско-алжирские тактические учения

Первые совместные тактические учения России и Алжира пройдут в Северной Осетии на полигоне Тарское в октябре текущего года. Во Владикавказе состоялась конференция по подготовке этих мероприятий, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В рамках встречи российская и алжирская стороны обозначили сроки, согласовали замысел и сценарий проведения маневров, а также размещение и питание военнослужащих, задействованных в них. Учения посвящены борьбе с терроризмом.

«Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности», - говорится в сообщении.

В маневрах задействуют порядка 80 военнослужащих Южного военного округа и столько же человек с алжирской стороны.