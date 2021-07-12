В зале заседаний парламента Грузии произошла драка

Массовая драка произошла в парламенте Грузии. Столкновения оппозиционных депутатов с представителями партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» в прямом эфире транслировали грузинские телеканалы.

По предварительным данным, потасовки начались после того, как журналисты и депутаты от оппозиции прорвались в зал заседаний. Они хотели обсудить с представителями правящего большинства гибель оператора одного из местных телеканалов Александра Лашкаравы, пострадавшего во время акций протеста против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси.

Напомним, что Лашкарава выписался из больницы 8 июля. Утром 11 июля его тело обнаружили в собственном доме. Смерть мужчины вызвала резонанс в грузинском обществе. Накануне прошел массовый митинг у парламента с требованием отставки правительства.