В правительстве РФ разъяснили новые правила выплат больничных по уходу за детьми

Около одного миллиарда рублей выделяет правительство на выплату больничных по уходу за ребенком до 8 лет. Новый порядок их начисления вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями. По словам главы правительства, размер пособия составит 100% от заработной платы.

«Он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас, что особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта», - уточнил премьер-министр.

Новая мера поддержки семей не затронет работодателей – увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую, из фонда ФСС, подчеркнул Мишустин. По словам премьера, родителям не придется оформлять каких-либо документов – все расчеты Фонд социального страхования проведет самостоятельно на основании данных больничного листа.