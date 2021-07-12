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Под Геленджиком море окрасилось в красный цвет

Олеся Степакова
11:51 12.07.2021
Местные жители предполагают, что цвет воды изменился из-за макрофитов - красных водорослей, которые обычно прибивает к берегу после шторма.
© Видео: Instagram, @doctor.rudyk © Фото: doctor.rudyk Instagram
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Морская вода в Геленджике недалеко от знаменитой скалы Парус окрасилась в кроваво-красный цвет. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в социальных сетях 12 июля.

На кадрах видно, что море приобрело нехарактерный красный оттенок. Местные жители предполагают, что цвет воды изменился из-за макрофитов - красных водорослей, которые обычно прибивает к берегу после шторма.

Подобное явление  неоднократно наблюдалось у берегов Новороссийска. Как отмечается, макрофиты не представляют угрозы для людей и животных.

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