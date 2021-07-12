Под Геленджиком море окрасилось в красный цвет

Морская вода в Геленджике недалеко от знаменитой скалы Парус окрасилась в кроваво-красный цвет. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в социальных сетях 12 июля.

На кадрах видно, что море приобрело нехарактерный красный оттенок. Местные жители предполагают, что цвет воды изменился из-за макрофитов - красных водорослей, которые обычно прибивает к берегу после шторма.

Подобное явление неоднократно наблюдалось у берегов Новороссийска. Как отмечается, макрофиты не представляют угрозы для людей и животных.