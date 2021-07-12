Армия Взрывы и стрекот автоматов: военнослужащие отбили «атаку» боевиков в Абхазии Андрей Аркадьев В тренировке участвовали более 500 человек, было задействовано около 70 единиц военной техники, в том числе БТР-82АМ и бронемашины «Тигр». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие дежурного подразделения Южного военного округа в Абхазии отбили атаку условных террористов во время тренировки, сообщает пресс-служба ЮВО. По легенде, противник попытался проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт, чтобы заложить взрывные устройства и подорвать склады материально-технических средств. Однако военнослужащие не дали им это сделать. Они вступили в перестрелку с диверсантами и уничтожили их. Была воссоздана обстановка реального боя, использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки, и другие разновидности пиротехнических средств. Саперы обезвредили взрывные устройства, которые установили условные боевики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика