Взрывы и стрекот автоматов: военнослужащие отбили «атаку» боевиков в Абхазии
В тренировке участвовали более 500 человек, было задействовано около 70 единиц военной техники, в том числе БТР-82АМ и бронемашины «Тигр».
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Военнослужащие дежурного подразделения Южного военного округа в Абхазии отбили атаку условных террористов во время тренировки, сообщает пресс-служба ЮВО.
По легенде, противник попытался проникнуть на территорию военного городка через контрольно-пропускной пункт, чтобы заложить взрывные устройства и подорвать склады материально-технических средств.
Однако военнослужащие не дали им это сделать. Они вступили в перестрелку с диверсантами и уничтожили их. Была воссоздана обстановка реального боя, использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки, и другие разновидности пиротехнических средств. Саперы обезвредили взрывные устройства, которые установили условные боевики.