Партия Санду получила более половины голосов на выборах в Молдавии

На досрочных парламентских выборах в Молдавии пропрезидентская партия «Действие и солидарность» получила более половины голосов избирателей. Такие данные обнародовал ЦИК республики после обработки 99,9% протоколов. Об этом сообщает РИА Новости.

На втором месте - «Коммунисты и социалисты», за него проголосовали 29,06% избирателей. У партии «Шор» - 6,12% голосов. Остальные партии не преодолели избирательный порог.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдавии в минувшее воскресенье. Основная борьба развернулась между партией «Действие и солидарность», которую ранее возглавляла нынешний президент страны Майя Санду, и блоком «Коммунисты и социалисты», во главе с экс-президентами Молдавии Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. По данным ЦИК республики, явка на выборах превысила 48% и они были признаны состоявшимися.

По словам генерального секретаря совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого, досрочные выборы в Молдавии были открытыми, конкурентными и гласными, не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты. По мнению наблюдателей от СНГ, голосование шло «в спокойной обстановке», добавил он. Процедура подсчета голосов проходила в присутствии членов миссии и в соответствии с требованиями избирательного кодекса, подчеркнул Кобицкий.