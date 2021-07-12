Минобороны России передало регионам более 55 тонн медицинского кислорода

По указанию главы Минобороны России Сергея Шойгу регионы страны получили 55 тонн медицинского кислорода. Передача осуществлялась в связи с ухудшением эпидемической обстановке, по обращению глав регионов России.

Кислород получен за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил России. К ним относятся, например, автомобильные кислорододобывающие станции, которые находятся на каждом военном аэродроме, и нужны для обеспечения жизнедеятельности экипажа при полетах на больших высотах.

Добыча кислорода в таких установках осуществляется из атмосферного воздуха - в итоге получается жидкий и газообразный кислород медицинского уровня качества.

Все мероприятия по передаче кислорода в регионы проводятся без ущерба боеготовности ВКС России.