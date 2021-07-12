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Более 11,5 тысяч военнослужащих Минобороны России прошли ревакцинацию от COVID-19

Тимур Шерзад
11:02 12.07.2021
До конца 2021 года в планах повторно привить более 860 тысяч военнослужащих. Этому подлежат все, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. 
Более 11,5 тысяч военнослужащих Минобороны России прошли ревакцинацию от COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"
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Более 11,5 тысяч военнослужащих Минобороны России прошли ревакцинацию отечественным препаратом против COVID-19. 

В программе повторной иммунизации, начавшейся в Вооруженных силах с 1 июля 2021 года, участвуют как военнослужащие, так и члены их семей, федеральные государственные гражданские служащие, гражданские персонал Минобороны и военные пенсионеры. 

Ревакцинацию проводят в военно-медицинских организациях Минобороны, а также напрямую в воинских частях. Немалую лепту вносят выездные мобильные прививочные бригады. 

До конца 2021 года в планах повторно привить более 860 тысяч военнослужащих. Этому подлежат все, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. 

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