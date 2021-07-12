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СМИ: Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в развитие авиастроения

Андрей Аркадьев
10:45 12.07.2021
К 2030 году министерство ожидает вывода на рынок более 700 самолетов и вертолетов.
СМИ: Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в развитие авиастроения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство промышленности и торговли разработало программу развития гражданской авиационной промышленности, сообщает «Коммерсант».

Проект предполагает вывод на рынок 735 воздушных судов, включая такие самолеты, как Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901), Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

На реализацию программы ведомство собирается выделить 1,84 триллиона рублей на 2021–2030 годы, из них более 1,59 триллионов рублей планируется привлечь из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Еще 244 миллиарда предполагается направить из федерального бюджета.

В ведомстве считают, что таким образом получится обеспечить закупку отечественных воздушных судов компаниями с государственным участием. Суммарные поступления от налогов и сборов к концу программы составят порядка 450 миллиардов рублей.

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