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Колосков рассказал, чего не хватило финальному матчу ЧЕ-2020

Светлана Иванова
10:25 12.07.2021
Жесткая и бескомпромиссная игра, которую демонстрировали игроки сборных Италии и Англии на поле, привела к потере зрелищности, считает почетный президент РФС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christian Charisius, Globallookpress
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что победа в финале чемпиона Европы по футболу справедливо досталась сборной Италии, обошедшей англичан. Как рассказал Колосков в беседе со «Звездой», итальянцы оказались более искусными с точки зрения футбольного мастерства.

«В этой игре жесткой, бескомпромиссной итальянцы были просто   более искусными с точки зрения мастерства футбольного, они лучше контролировали мяч, они лучше организовывали атаки... Короче говоря, итальянцы победили по делу», - пояснил почетный президент РФС.

При этом он подчеркнул, что сама игра была жесткой и бескомпромиссной, потому что обе команды понимали, что стоит на кону.

«Финал чемпионата Европы. Англия вообще ни разу не была там. Италия последний раз 63 года назад, понятно, что  борьба должна была идти насмерть. Как раз вот эта борьба на каждом участке поля, на каждом квадратном метре убила зрелищность этого матча. Борьбы было много, конечно, и силовой борьбы, жесткость, слава богу, в рамках правил», - добавил Колосков.

Он отметил, что из-за жесткой борьбы пострадала зрелищность игры.

Накануне сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы по футболу над англичанами. Главный матч турнира принял лондонский стадион «Уэмбли». Итальянцам удалось обыграть соперников только в серии пенальти.

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