В России начались крупнейшие учения Росгвардии «Заслон-2021»

В России стартовали крупнейшие за всю историю учения Росгвардии «Заслон-2021». Маневры продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к учениям «Запад-2021», сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021"», - сообщает РИА Новости.

В учениях принимают участие воинские части и соединения из различных округов войск Национальной гвардии. Бойцов Росгвардии доставят на полигоны авиацией, поездами и автомобилями. В ходе учений будут отрабатываться практические действия «направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России».