Британские СМИ опубликовали новые подробности гибели принцессы Дианы

Журналисты Британской Daily Mail восстановили поминутную хронологию последних часов жизни принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году в парижском тоннеле. Авторы нового расследования впервые поговорили со всеми участниками той трагичной ночи - врачами скорой, докторами в больнице и даже со священником.

Сегодня - 1 июля - принцессе Диане исполнилось бы 60 лет, и к этой дате британская пресса решила приурочить расследование, ведь тема той страшной аварии до сих пор открыта, и является горькой раной на теле британской монархии.

Сейчас кажется, что об этом происшествии известно все: и про развод, и про роман с Додди Альфайедом, и про погоню репортеров за машиной Дианы. Но до этого дня мало кто знал, как спасали принцессу и что происходило с момента приезда парамедиков на место аварии в тоннеле до официального объявления о смерти члена королевской семьи.

Журналисты смогли восстановить хронологию событий, начиная 00.32 ночи до 04.41 утра. Основано все на очень ярких интервью и медицинских документах и, прочитав их, понимаешь, какой тяжелой была та ночь для врачей и окружения Дианы: две остановки сердца, реанимация, внутренние кровотечения и трудное решение врачей о прекращении попыток спасти жизнь Дианы.

Если говорить о деталях, то известно стало о многих вещах. Например о том, что в половине первого ночи первыми увидели раненую Диану не врачи, а пожарные, которые были вызваны на место ДТП из-за опасений взрыва и пожара в машине. И вот что рассказал один из них - Ксавье Гурмелон.

«Она спросила на английском: "Боже, что случилось?". Эту фразу я понял и постарался ее успокоить. Держал за руку. Потом подключились другие коллеги», - сообщил сержант пожарной службы Парижа Ксавье Гурмелон.

Пожарные надели на Диану шейный воротник, укутали в термическое одеяло и установили дыхательную маску. Через восемь минут к месту аварии прибыла первая машина скорой. Врач реаниматолог Жан-Марк Мартино рассказал, что медики и пожарные сначала переместили Диану на деревянную доску, а затем - на воздушную подушку. Как объяснил Мартино, это не дает раненому возможность двигаться и может помочь избежать травмы позвоночника. Когда Диану переместили, у нее произошла остановка сердца.

Медики оперативно провели массаж сердца и отправили Диану в машину скорой помощи. В 01:30 было принято решение ехать в больницу Сальпетриер в 13-м округе. Как только давление Дианы достаточно стабилизировалось, скорая смогла тронуться в путь.

Еще быстрее и жестче события стали развиваться дальше. В два часа ночи у Дианы снова упало давление. Мартино попросил остановить машину и в очередной раз вколол пострадавшей дофамин. К 02.06 скорая, наконец, приехала в больницу. Рентген показал обширное внутреннее кровотечение.

В 02:30 в больницу прибыл ведущий кардиохирург Франции, профессор Ален Пави. Ему удалось найти источник кровотечения и остановить его, но снова запустить сердце Дианы не получалось. Полтора часа врачи разными способами пытались вернуть принцессу к жизни. К 4:00 операционная бригада в Париже приняла решение прекратить все попытки и констатировала смерть Дианы.

Известно из нового расследования и как в Лондоне впервые узнали о смерти принцессы. В 4 утра с телеэкранов глава МИД Британии того времени - Робин Кук - сообщал еще о том, что Диана ранена, но жива. Однако ровно в это время во дворце в Лондоне уже зазвонил телефон. Гиббинс взял трубку, после короткой беседы выключил телевизор и объявил: «Дамы и господа, принцесса умерла».

Сегодня в центре Лондона к 60-му дню рождения Дианы установили первый памятник в ее честь. Скульптуру принцессы Уэльской установили в саду Кенсингтонского дворца, так как именно в этой резиденции многие годы жила принцесса Диана.