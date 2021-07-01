Умерла актриса Любовь Омельченко
Фильмография Любови Омельченко насчитываете 50 картин, среди которых «Две судьбы», «Бумер» и «Угрюм-река».
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Умерла актриса Любовь Омельченко. Трагедия произошла 29 июня, однако Союз кинематографистов России сообщил об этом только сегодня. Любовь Дмитриевна ушла на 74-ом году жизни.
«Перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны - женщины безгранично доброй... Светлая память чудесной женщине, хорошей актрисе и очень доброму человеку», - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.
За свою карьеру Любовь Омельченко снялась в 50 фильмах, среди которых «Возвращение Броненосца», «Две судьбы», «Бумер», «Под ливнем пуль», «Угрюм-река» и многих других. Сообщается, что причиной смерти Омельченко стал коронавирус.