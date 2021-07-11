Пассажир задержанного в Шереметьево рейса из-за жары открыл аварийный люк
Из-за задержки вылета людям целый час пришлось сидеть в салоне, где не работала система кондиционирования.
© Видео: Михаил Пурвушин, Youtube © Фото: Михаил Пурвушин, Youtube
Пассажир рейса Москва-Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода.
Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета людям целый час пришлось сидеть в салоне, где не работала система кондиционирования и было очень душно.
Как отмечают пользователи Сети, многим сидящим пассажирам стало плохо. Один из пассажиров попытался открыть дверь - в итоге опустился спасательный трап.