Звездная безответственность: как знаменитости нарушают правила в разгар вспышки COVID-19

Власти Крыма всерьез задумались о введении локдауна на курортах полуострова. Все из-за того, что владельцы развлекательных заведений и их гости игнорируют санитарные правила. Всевозможные массовые мероприятия и вечеринки проходят ни то что без соблюдения социальной дистанции, но даже без масок. И такая ситуация не только в Крыму. Причем пример безответственности часто подают кумиры миллионов.

Так, в доме, где отмечал день рождения певец Егор Крид, софиты, пожалуй, были ни к чему, ведь в зале можно было ослепнуть от количества собравшихся звезд: популярные реперы, тиктокеры, певцы и музыканты веселились до утра. На появившихся в Сети кадрах видно, что про короновирус никто не вспоминал. Лишь виновник торжества, в своей речи пояснил столпившимся вокруг него гостям, почему рядом с ним нет самых дорогих гостей.

«К сожалению родители сегодня не приехали. Они остались в Пензе из-за пандемии... Знаете, что я хочу сказать, что самое важное в этой жизни - это здоровье, семья», - обратился Крид к собравшимся.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что любой публичный человек должен своим примером показывать, как нужно соблюдать противоэпидемиологические меры.

«Пенные вечеринки - это оскорбление всех своих поклонников. Людям надо соблюдать масочный режим, они не могут его нарушить. А звезды это могут себе позволить», - негодует народный избранник.

Начинающие селебрити берут пример со старшего поколения, а представители бомонда в разгар третьей волны пандемии и новых короновирусных ограничений собрались на дне рождения у Максима Галкина. Столько знаменитостей сложно увидеть даже на сцене Кремлевского дворца: Алла Пугачева, Валерия , Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте, Геннадий Хазанов, Николай Басков кружат в танцах. Без масок и дистанции, словно забыли об угрозе здоровью.

Всего два дня назад от COVID-19 умер 45-летний режиссер клипов Вадим Шатров. Он работал с Алсу, Биланом, Маликовым и певицей МакSим. Она, кстати, сейчас тоже в больнице в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь в красной зоне. Как и за жизни других тяжелых пациентов, в том числе гостей нашей страны.

Как рассказали «Звезде» туристы из Кубы, у них на родине привита большая часть населения и, не смотря на это, жители острова стараются соблюдать карантинные меры. В Гаване закрыты все музеи и не работают кафе. Без особой надобности люди стараются не выходить из дома. А редкие прохожие - обязательно в масках, даже если никого на улице нет. Маску можно снять лишь туристам - ради фото или короткого видео. Все соблюдают социальную дистанцию.

А в Москве устроителям вечеринки Techno Rooms на Северном речном вокзале грозит штраф в один миллион рублей. Сотни людей целый день веселились у бассейна под треки диджея Смэша. Девушки в бикини и без масок, танцевали до утра, нарушая все карантинные меры.

«В ходе проведения мероприятия выявлены грубые нарушения посетителями требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты», - прокомментировал произошедшее главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

В Липецке Роспотребнадзор сейчас выясняет, почему не был отменен рок фестиваль, как они предписывали. А мэру Набережных Челнов пришлось отчитываться перед главой Татарстана за поклонников певца Нелетто.

На заседании правительства задумались о запрете массовых мероприятий по всей России. В Москве и области введен режим QR-кодов, для прохода в кафе и рестораны. И чтобы не допустить более жесткого локдауна, соблюдать меры предосторожности необходимо всем россиянам.