Встречи, возложение цветов и кинопоказы: «Молодежка ОНФ» отметила День ветеранов боевых действий

Сегодня, 1 июля - День ветеранов боевых действий. Участники «Молодежки ОНФ» в регионах возложили цветы к мемориалам, провели встречи с теми, кто защищал Родину в локальных войнах и конфликтах. Также, добровольцы организовали кинопоказы патриотического кино на больших экранах в детских оздоровительных лагерях.

«С ветеранами боевых действий и семьями погибших во многих регионах участники "Молодежки ОНФ" знакомы лично. Мы помогаем с бытовыми вопросами. Среди ветеранов локальных войн есть даже "подшефные" команды - это люди, которым оказывается регулярная помощь. Так, например, в Мурманске сегодня делаем ремонт в квартире участника афганской войны Виктора Михайловича Василенко. У него на кухне произошел пожар после замыкания проводки. За помощью обратилась знакомая Виктора Михайловича, которая в местных новостях увидела, как "Молодежка ОНФ" помогала одинокой пожилой женщине восстановить квартиру после пожара. Ремонтные работы уже начались», - рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкеивч.

Команда в Амурской области провела встречу с ветераном Афганистана, полковником в запасе Александром Владимировичем Боржко. Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Амурской области служил в среднеазиатском округе, три года - в ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане, а также проходил службу в Германии в Прибалтийском военном округе. Говорили о патриотизме, совести и человеческом достоинстве.

«Самым страшным на войне было сообщать матерям о гибели их сыновей. Все, что мы можем для них сделать сегодня - хранить и уважать память тех, кто не вернулся домой. И всегда оставаться человеком, в любой ситуации», - поделился мыслями Александр Боржко.

Александр Владимирович также рассказал, что увлекается парашютным спортом и развивает это направление в своем регионе.

В Салехарде региональная команда «Молодежки ОНФ» возложила цветы к монументу Скорбящей матери. Памятный митинг проходил на площади Вечного огня. Его участники почтили погибших минутой молчания.

«В этот день мы отдаем долг памяти, всем тем, кто стоял на боевых рубежах, охранял закон и порядок. Историческую память необходимо беречь, поэтому мы пригласили ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Доверие", которые отдали дань уважения павшим солдатам», - рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» Лариса Миляхова.

А 5 июля добровольцы проведут для ребят из центра «Доверие» экскурсию на выставку, посвященную Дню ветеранов боевых действий. В качестве экскурсоводов выступят сами участники боевых действий. Отметим, что на Ямале сегодня живут почти две тысячи ветеранов локальных конфликтов, из них 177 человек - в Салехарде. В двух Чеченских кампаниях приняли участие 1557 ямальцев.