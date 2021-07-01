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Встречи, возложение цветов и кинопоказы: «Молодежка ОНФ» отметила День ветеранов боевых действий

Роман Захаров
19:00 01.07.2021
Молодые активисты ОНФ провели акции в разных регионах России.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, 1 июля - День ветеранов боевых действий. Участники «Молодежки ОНФ» в регионах возложили цветы к мемориалам, провели встречи с теми, кто защищал Родину в локальных войнах и конфликтах. Также, добровольцы организовали кинопоказы патриотического кино на больших экранах в детских оздоровительных лагерях.

«С ветеранами боевых действий и семьями погибших во многих регионах участники "Молодежки ОНФ" знакомы лично. Мы помогаем с бытовыми вопросами. Среди ветеранов локальных войн есть даже "подшефные" команды - это люди, которым оказывается регулярная помощь. Так, например, в Мурманске сегодня делаем ремонт в квартире участника афганской войны Виктора Михайловича Василенко. У него на кухне произошел пожар после замыкания проводки. За помощью обратилась знакомая Виктора Михайловича, которая в местных новостях увидела, как "Молодежка ОНФ" помогала одинокой пожилой женщине восстановить квартиру после пожара. Ремонтные работы уже начались», - рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкеивч.

Команда в Амурской области провела встречу с ветераном Афганистана, полковником в запасе Александром Владимировичем Боржко. Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Амурской области служил в среднеазиатском округе, три года - в ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане, а также проходил службу в Германии в Прибалтийском военном округе. Говорили о патриотизме, совести и человеческом достоинстве.

«Самым страшным на войне было сообщать матерям о гибели их сыновей. Все, что мы можем для них сделать сегодня - хранить и уважать память тех, кто не вернулся домой. И всегда оставаться человеком, в любой ситуации», - поделился мыслями Александр Боржко.

Александр Владимирович также рассказал, что увлекается парашютным спортом и развивает это направление в своем регионе.

В Салехарде региональная команда «Молодежки ОНФ» возложила цветы к монументу Скорбящей матери. Памятный митинг проходил на площади Вечного огня. Его участники почтили погибших минутой молчания.

«В этот день мы отдаем долг памяти, всем тем, кто стоял на боевых рубежах, охранял закон и порядок. Историческую память необходимо беречь, поэтому мы пригласили ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Доверие", которые отдали дань уважения павшим солдатам», - рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» Лариса Миляхова.

А 5 июля добровольцы проведут для ребят из центра «Доверие» экскурсию на выставку, посвященную Дню ветеранов боевых действий. В качестве экскурсоводов выступят сами участники боевых действий. Отметим, что на Ямале сегодня живут почти две тысячи ветеранов локальных конфликтов, из них 177 человек - в Салехарде. В двух Чеченских кампаниях приняли участие 1557 ямальцев.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участники «Молодежки ОНФ» в Калужской области навестили сегодня ветерана боевых действий на Северном Кавказе, председателя регионального отделения Российского союза ветеранов Алексея Тимофеевича Гунько. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медалью «За отвагу».

«Молодежка ОНФ» в Ленинградской области организовала просмотр патриотического кино для детей из Детского оздоровительного комплекса «Зеленый Бор» города Луга. Участники команды рассказали детям, в каких войнах принимала участие армия после Великой Отечественной войны и где защищает мирных жителей сегодня.

«Чтобы наглядно продемонстрировать, ради кого и почему солдаты оказываются порой далеко за пределами своей родины, мы показали фильм "Невыученный урок" о мальчике из Донецка, который просто пришел в школу, а оказался на войне. Ребят лента не оставила равнодушными, посмотрите его и вы», - сказал участник «Молодежки ОНФ» в Лениградской области Сергей Иващенко.

Кузбасская команда «Молодежки ОНФ» провела памятные акции совместно с «Российским союзом ветеранов Афганистана», «Боевым Братством» и ветеранами внутренних войск. После возложения цветов к мемориалу «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», участники команды провели встречу с ветеранами и посмотрели патриотический фильм «Подольские курсанты». Также в этот день команда «Молодежки ОНФ» передала войсковой части № 6607 книги, которые были переданы личному составу в пункте временной дислокации на территории Северо-Кавказского региона.

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