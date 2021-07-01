Экспедиция РГО обнаружила на Камчатке бомбардировщики времен Второй мировой

Пять американских самолетов времен Второй мировой войны обнаружили на Камчатке участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества.

С середины июня поисковики исследовали южные районы полуострова. Здесь, согласно архивным данным, места падения американских самолетов, подбитых во время боевых действий США против Японии. Американцы тянули до Камчатки и шли на вынужденную посадку - ну, а поврежденные самолеты так и оставались лежать десятками лет.

Экспедиционная группа обследовала территорию с воздуха, высаживалась на крутые склоны сопок. Найдены три бомбардировщика и два морских ударных самолета. Впереди не менее важная задача - проследить судьбы экипажей. В результате будут опубликованы новые данные о взаимодействии СССР и США в период Второй мировой.