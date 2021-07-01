В России впервые состоится триатлонная суперсерия для любителей и профессионалов

Пара дней остается до старта совершенно особенных для нашей страны соревнований - это триатлонная суперсерия. Любители триатлона стартуют на одной площадке с профессионалами. Смысл - мотивировать тех, кто делает первые шаги, на максимально высокие результаты.

Такой формат - новинка для триатлона России. По словам главы Федерации триатлона России Ксении Шойгу, суперсерия будет расти - как в плане географии, так и возраста участников.

«Моя мечта, чтобы в любом случае, на каждом хотя бы втором старте, были детские и юношеские старты, которые очень помогают нам с точки зрения профессионального спорта вовлекать самых маленьких для того, чтобы уже потом растить больших звезд и надеяться на медали», - заявила президент Ксения Шойгу.

Сегодня города-участники вышли на связь с Москвой, доложили о готовности инфраструктуры, которую можно будет использовать и после соревнований, а также о мерах безопасности с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции.