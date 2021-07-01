Волны, скорость и маневры: как проходит конкурс «Морской бриз» в гавани Кронштадта

Таких захватывающих соревнований среди военных моряков еще не было. И это не просто гонки. Не теряя бесценных минут, надо успеть взять противника на абордаж и оказать помощь терпящим бедствие.

Когда жара под +30, а с Финского залива нет ни намека на ветер, только конкурс «Морской бриз» их и освежает. Быстроходная лодка закладывает вираж за виражом, минуя «змейку», коридор и ворота. Всего шесть участков дается на то, чтобы продемонстрировать навыки скоростного маневрирования.

На два дня кронштадтская гавань Ленинградской военно-морской базы стала водным полигоном для команд со всех флотов, Каспийской флотилии и Объединенного учебного центра ВМФ. Этот конкурс морской выучки проводится впервые.

За малейшие ошибки на маршруте испытаний даются штрафные секунды. Одни не обошли сигнальный буй, другие потеряли время в попытках точно подать выброску. В сборных лучшие из лучших, но все же сказались и волнение, и непривычные погодные условия.

«Морской бросок» - самый яркий этап конкурса. Стрельба из пневматической винтовки почти у всех команд выходит идеально, как и заезд на максимальной скорости. И тут главное не промахнуться мимо буксира. Команды берут его на абордаж по вертикальному шторм-трапу.

На таких этапах и можно отыграть потерянные секунды. И здесь уже все зависит от физической готовности. Экипажу необходимо максимально быстро оббежать рубку буксира и высадиться на противоположном борту. А дальше уже финишная прямая. На секундомере главного судьи предательски быстро бежит время. Еще один рывок, точнее, нырок.

За плечами военнослужащих трехкилограммовый макет автомата. Силы на исходе. Пожалуй, это самый тяжелый отрезок, где без громкой поддержки уже никак.

Дальше уже сплошная математика – подсчет итогового времени каждой команды. Интригу сохранят до конца. Победителей дебютного «Морского бриза» назовут в торжественной обстановке только на церемонии закрытия конкурса.