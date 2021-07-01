Песков оценил вероятность введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19

Новая вспышка коронавирусной инфекции в Москве требует от столичных властей жестких мер. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации», - отметил Песков в эфире Первого канала.

По его словам, жизнь и здоровье москвичей остаются приоритетом. Рассуждая об ограничительных мерах в столичных кафе и ресторанах, Песков пожелал, чтобы невозможность их посещения оставалась самой большой проблемой.

«И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше», - добавил он.

Посещать заведения общепита в Москве можно только при наличии специального QR-кода, который выдается привитым от COVID-19 или недавно переболевшим этой инфекцией. Для тех, кто не сталкивался с коронавирусом, достаточно отрицательного ПЦР-теста. Подобные меры действуют с 28 июня.