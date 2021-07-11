В двух районах Челябинской области локализовали природные пожары на площади 14 тысяч гектаров

В Челябинской области обстановку с природными пожарами удалось стабилизировать.

Пожары в Карталинском МР и Нагайбакском МР локализовали на площади 14 тысяч гектаров. Как передает Росгидромет, течение дня в пострадавших от лесных пожаров районах ожидаются обильные осадки.

В настоящий момент производится объезд периметра пожара. Общая численность группировки составляет 796 человек, 168 единиц техники, а также четыре воздушных судна.

В тушении задействована также и авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. За сутки авиация МЧС России совершила 14 полетов, 59 сбросов воды. Всего сброшено 577 тонн воды.

Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время действует два резервных пункта временного размещения - людей в них нет.