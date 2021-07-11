В Гидрометцентре рассказали, где на курортах Кубани самое теплое море

Самая теплая вода в море на курортах Краснодарского края сейчас в районе Сочи и Туапсе - там ее температура составляет порядка 25 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«‎Температура воды в Ялте, Анапе, Феодосии, Евпатории, Алуште составляет 23 градуса, в Геленджике - 24 градуса, а в Сочи и Туапсе - 25 градусов», - передает ТАСС слова эксперта.

Как отметил Вильфанд, омрачить отдых на курортах Кубани может длительное пребывание на солнце - ультрафиолетовое излучение в этом регионе в ближайшие дни достигнет опасных показателей.