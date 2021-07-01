В стране и мире Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов покидает свой пост Ян Брацкий В пресс-службе вуза сообщили, что Ярослав Кузьминов займет должность научного руководителя ВШЭ. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов станет научным руководителем вуза, поэтому покидает свой пост. С таким заявлением выступили в пресс-службе образовательного учреждения. «Да, можем подтвердить... Он станет научным руководителем», - заявили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ. Ранее пост научного руководителя занимал 87-летний Евгений Ясин. В кресле ректора Кузьминов находился с момента создания ВШЭ в 1992 году. Позже ему была присвоена степень кандидата экономических наук, а после - ученое звание доцента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика