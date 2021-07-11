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Свои технологии: как в Сирии восстанавливают «главные ворота» туристической части Латакии

Виталий Акиньшин
05:39 11.07.2021
В 2020 году в Сирии выпало осадков почти на 60% больше привычной нормы, поэтому, даже самые качественные дороги размыты в разных местах.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На трассе, которая является по сути «главными воротами» и лицом туристической части Сирийской Латакии, проливные дожди размыли несколько километров дороги. Местные водители, проезжая по этой дороге, экономят почти полтора часа пути. Не так давно местные власти начали спешно восстанавливать аварийный участок.

«Трудность была в том, чтобы очистить территорию. Мы убрали все слои, но все равно натолкнулись на мягкий грунт, который нельзя было использовать для опоры. Мы рыли по расчетам, продолжили, углубились еще на два метра, чтобы найти крепкий слой. Еще одна проблема, так или иначе - такой грунт разрушается всегда. Он слабый», - сказал инженер Ясир Махмуд.

В минувшем году в Сирии выпало осадков почти на 60% выше привычной нормы. Поэтому даже самые качественные дороги были размыты в разных местах. Работы, говорят дорожники, очень много.

«Одновременно мы ремонтируем все дороги абсолютно. Мы не остановились ни разу. Мы выполняем все по самым лучшим условиям, по которым работают во всем мире. Дороги у нас очень безопасные. Всегда мы стремимся тоже, чтобы были знаки на всех дорогах», - объясняет Хасан Аль Насер.

Одна из главных проблем, говорят рабочие, это нехватка профессионального оборудования. За время войны и санкций Запада большая часть техники устарела или вышла из строя. Приходится придумывать и собственные новые технологии строительства. Для более прочной основы дороги, например, в основание укладывают огромные камни, до трех метров в диаметре.

«Мы задействовали более 50 строителей и 15 машин. Мы начали в январе, планируем закончить и открыть дорогу через 5 месяцев. Во время войны, здесь рядом, террористы сожгли несколько объектов. Но мы и тогда не останавливали свою работу на дорогах провинции», - рассказал директор дорожного учреждения филиала в Латакии Мусхаб Ахмад.

Дорожники обещают, что новое покрытие продержится не меньше десяти лет, а система водоотведения сбережет дорогу от любых подтоплений.

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