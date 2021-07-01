Депутаты Верховной рады переименовали поселок на Донбассе в Нью-Йорк

Поселок Новгородское Бахмутского района Донецкой области теперь называется Нью-Йорком. Соответствующее решение приняли депутаты Верховной рады. За переименование населенного пункта выступил 301 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно представлению Донецкой военно-гражданского авиации, Нью-Йорк является историческим названием поселка, которое использовалось вплоть до 1951-го года. На данный момент в Новгородском проживает около 12 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Это далеко не первый случай, когда власти переименовываются улицы, переулки и целые города. Официальный Киев действует на основании резонансного закона о декоммунизации, который неоднозначно принимают на Украине.