Выпускники военного учебного центра в Мурманске дали военную присягу

В Мурманске выпускники военного учебного центра Государственного Технического университета 10 июля дали торжественную военную присягу. Студенты и курсанты университета прошли программу по направлениям подготовки «матрос» и «сержант запаса».

Учащиеся только закончили учебу и проходят 30-дневные учебные сборы на кораблях и в воинских частях Северного флота. Всего курсантов в выпуске более сотни, из них 36 человек получили военный билет и будут зачислены в запас.

Некоторые из выпускников планируют продолжить военную карьеру. С прошлого выпуска (первого выпуска учебного центра) 15 человек начали службу на Северном флоте. Центр существует 3.5 года, срок обучения в нем - 2,5 года.