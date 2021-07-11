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Выпускники военного учебного центра в Мурманске дали военную присягу

Валентина Пескова
05:14 11.07.2021
Студенты и курсанты Мурманского Государственного Технического университета получили военные билеты и были зачислены в запас.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Мурманске выпускники военного учебного центра Государственного Технического университета 10 июля дали торжественную военную присягу. Студенты и курсанты университета прошли программу по направлениям подготовки «матрос» и «сержант запаса».

Учащиеся только закончили учебу и проходят 30-дневные учебные сборы на кораблях и в воинских частях Северного флота. Всего курсантов в выпуске более сотни, из них 36 человек получили военный билет и будут зачислены в запас.

Некоторые из выпускников планируют продолжить военную карьеру. С прошлого выпуска (первого выпуска учебного центра) 15 человек начали службу на Северном флоте. Центр существует 3.5 года, срок обучения в нем - 2,5 года.

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