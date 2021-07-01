Пронзая тьму: летчики Балтфлота провели ночные бои над морскими волнами

Летчики Балтфлота не боятся ночного неба - они провели ночные учебно-тренировочные полеты на истребителях Су-27 и Су-30СМ и бомбардировщиках Су-24М.

В темноте пилоты отработали взлет и посадку, уничтожение воздушных низкоскоростных и наземных целей, атаку на командные пункты и военную технику, а также сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Также уделили время и воздушным боям с истребителями условного противника и принуждению к посадке воздушного нарушителя границы. Кроме того, тренировался и поиск самолетов - тут в их роли выступили Ан-26 военно-транспортной авиации.

В ночном небе засияли и элементы сложного пилотажа - «бочки», «горки» с наклоном до 60 градусов, «форсированные развороты», «боевой разворот».

Сами полеты проходили над безориентирной местности или над морскими волнами. Было задействовано более двух десятков самолетов морской авиации Балтфлота.