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Инженерные войска получили новейшие автомобили для групп разминирования

Андрей Аркадьев
14:55 01.07.2021
САГРы позволяют военнослужащим эффективнее обезвреживать и перевозить к месту уничтожения взрывоопасные предметы.
Инженерные войска получили новейшие автомобили для групп разминирования
© Фото: Минобороны России
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Инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения ВКС РФ получили партию специальных автомобилей группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363. Как сообщает Министерство обороны России, речь идет о 25 таких машинах.

Спецоборудование автомобилей представлено кузовом-капсулой, контейнером для перевозки средств взрывания, специальным стеллажом для взрывоопасных предметов, средством для локализации взрыва и т.д.

САГРы позволяют военнослужащим эффективнее обезвреживать и перевозить к месту уничтожения взрывоопасные предметы.

В этом году в рамках гособоронзаказа планируется поставить более 530 единиц инженерной техники, свыше 174 тысяч комплектов инженерного имущества и порядка 30 единиц робототехнических комплексов, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».

«Уран-6» - робототехнический комплекс разминирования. Оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уже успел зарекомендовать себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе.

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