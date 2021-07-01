Путин ужесточил наказание за повторное вождение в пьяном виде

В России увеличат до трех лет лишения свободы наказание за неоднократное вождение в пьяном виде. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документом вносятся изменения в статью 264-1 УК РФ в части «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения». В пояснительной записке уточняется, что необходимость применения более строгих санкций за неоднократное совершение преступления обусловлена его увеличившейся опасностью.

В настоящее время за повторное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, новым законом оно увеличено до трех лет. Кроме того, штраф за подобное деяние будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей вместо установленных 200-300 тысяч рублей.

В виде наказание также может быть назначено взыскание в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет вместо от одного до двух лет. Заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности запрещается на срок до шести лет взамен трех ранее.