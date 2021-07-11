Историк назвал подвиг, который помог СССР победить Германию

Проведенная в первые месяцы Великой Отечественной войны эвакуация советских промышленных предприятий в глубокий тыл стала безусловным подвигом, который сравним с ключевыми победами на полях сражений советской армии, считает военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.

Сегодня исполняется 80 лет со дня выхода постановления Государственного комитета обороны СССР об эвакуации промышленных предприятий. Этот документ подтверждал план вывоза ключевых предприятий в глубокий тыл из районов, которые могли быть захвачены гитлеровскими войсками.

«Это была беспрецедентная операция, которую мировая история не знала ни до, ни после. Перевезти вглубь Советского Союза сотни тысяч тонн станков, громадное количество другого различного оборудования, вагонов - это была поистине титаническая работа», - цитирует Буранова РИА Новости.

Например, производитель танков Т-34, Харьковский паровозостроительный завод, - переехал на Урал полностью. И таких примеров - масса. По словам историка, то, что сделали советские люди в критических условиях 1941 года - можно сравнить с подвигом фронтовиков. Разворачивать заводы на новых площадках, которые находятся едва ли не в голых полях, зачастую, как считает эксперт, даже было тяжелее, чем участвовать в боевых операциях.

Во многом благодаря этому уже к концу 1942 года, по словам Буранова, советская промышленность стала обходить немецкую в производстве основных видов вооружений, что приблизило победу во всей войне.