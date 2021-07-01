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СМИ сообщили о смерти причастного к смерти Сулеймани офицера США

Виктория Ивашечкина
13:40 01.07.2021
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
СМИ сообщили о смерти причастного к смерти Сулеймани офицера США
© Фото: Babak Jeddi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Американский военный Джеймс Уиллис, один из участников операции по устранению командующего спецподразделением КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.

СМИ пишут, что Уиллис был одним из «исполнителей убийства командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани».

О смерти офицера накануне сообщил Пентагон. При этом на сайте ведомства не говорилось о роли военного в устранении генерала. Позже представители минобороны США уточнили, что Уиллис скончался на военно-воздушной базе США в Катаре в результате «происшествия, не связанного с боевыми действиями».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти Уиллиса, передает Air Force Times

Напомним, в начале января 2020 года Штаты провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Его считали причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде в 2019 году.

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