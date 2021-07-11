Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин

Врач-дерматолог пояснила, в каких случаях мужчинам следует особенно обратить внимание на возможное наличие у них признака онкологического заболевания кожи. По словам Екатерины Вертиевой, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.

«На волосистой части головы могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда они кровоточащие и изъязвленные», - пояснила Вертиева «Пятому каналу».

Медик отметила, что данное явление может свидетельствовать о предраковом состоянии или плоскоклеточном раке кожи. Врач также посоветовала мужчинам внимательно заботиться о коже головы, особенно, если волос практически нет.