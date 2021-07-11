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Шесть человек в Судане погибли в результате нападения на спортивный клуб

Валентина Пескова
02:53 11.07.2021
Два человека погибли на месте, еще четверо, включая одну женщину, были доставлены в местную больницу, но умерли от полученных ран.
Шесть человек в Судане погибли в результате нападения на спортивный клуб
© Фото: Carsten Reisinger httpimagebroker.com#search Globallookpress
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В городе Порт-Судан на северо-востоке Судана по меньшей мере шесть человек погибли после нападения вооруженных бандитов на спортивный клуб.

Как пишет местное интернет-издание «Ар-Ракоба», поздно вечером 10 июля несколько человек на мотоциклах подъехали к территории и забросали его гранатами. Покидая место преступления, они на прощанье  произвели несколько выстрелов из не установленного пока вида оружия.

По данным газеты, два человека погибли на месте, еще четверо, включая женщину, были доставлены в местную больницу, но умерли от полученных ран. Полиция города уже задержала нескольких человек, подозреваемых в совершении преступления.

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