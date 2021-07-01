Путин заявил, что Россия продолжит помогать Белоруссии

Россия продолжит помогать Белоруссии, которая подвергается внешним попыткам раскачать в стране ситуацию, а также в условиях, когда на нее наложены экономические санкции. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на онлайн-форуме регионов двух государств.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что Белоруссия для России не просто добрый сосед, но и ближайший союзник. Он добавил, что отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения.