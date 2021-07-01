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ФСБ задержала в Белгороде сторонников украинской неонацистской организации

Виктория Ивашечкина
12:04 01.07.2021
У задержанных изъяли материалы экстремистского характера.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ
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ФСБ задержала в Белгороде сторонников украинской неонацистской организации «М.К.У.»*, которые планировали ряд вооруженных нападений.

«Задержаны семь сторонников украинской неонацистской организации «М.К.У.»*, сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку, причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств», - говорится в официальном заявлении ФСБ.

Отмечается, что у задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке вооруженных нападений.

В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно было возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, в начале текущего года в Воронеже в ходе совместных действий сотрудников ФСБ, МВД России и Следственного комитета была пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ»*.

В ходе обыска было изъято холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях, и литература, пропагандирующая идеологию неонацизма.

*«М.К.У.» - запрещенная на территории РФ неонацистская организация.

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