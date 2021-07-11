День московского транспорта на Северном речном вокзале отметили лазерным шоу
В этом году ежегодное мероприятие проходило в онлайн-формате.
© Видео: Анастасия Большакова, YouTube © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
Эффектное лазерное шоу в честь Дня Московского транспорта устроили на Северном речном вокзале.
На отреставрированном здании показали световые лазерные изображения и объемную цветную графику. Также в честь праздника прошел концерт пианиста Кирилла Рихтера.
Праздник Дня Московского транспорта отмечается ежегодно во вторую субботу июля. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате.