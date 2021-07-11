В стране и мире День московского транспорта на Северном речном вокзале отметили лазерным шоу Валентина Пескова В этом году ежегодное мероприятие проходило в онлайн-формате. © Видео: Анастасия Большакова, YouTube © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости Читайте нас на: Эффектное лазерное шоу в честь Дня Московского транспорта устроили на Северном речном вокзале. На отреставрированном здании показали световые лазерные изображения и объемную цветную графику. Также в честь праздника прошел концерт пианиста Кирилла Рихтера. Праздник Дня Московского транспорта отмечается ежегодно во вторую субботу июля. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика