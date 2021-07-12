«Чистое небо»: кадры учений бойцов ПВО под Ейском

Российские расчеты войсковой противовоздушной обороны, которые в этом году выступят в Китае на конкурсе «Чистое небо» в рамках Армейских международных игр, проходят интенсивную завершающую подготовку на базе Учебного центра войск ПВО Сухопутных войск.

В ходе тренировок зенитчики выполняют боевые стрельбы из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Корд» и ПЗРК «Игла» по мишеням, имитирующим ударные вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогон. Большое значение в ходе занятий зенитчики уделяют физической подготовке, тренируя прохождение полосы препятствий.

Также военнослужащие совершенствуют навыки в вождении бронеавтомобиля повышенной защищенности Тайфун-ПВО по пересеченной местности с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и других в условиях применения условным противником химического оружия. Основу команды составят лучшие расчеты стрелков-зенитчиков победители и призеры Всеармейских соревнований.