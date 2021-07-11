Военный США признал неспособность победить в «войне будущего»

Хроническое недофинансирование вооруженных сил США может привести к поражению Вашингтона в «войне будущего». Такого мнения придерживается отставной полковник национальных ВВС Марк Гарцингер. Военный уверяет, что сокращение бюджета американской армии приведет к неспособности обеспечить ядерное сдерживание в противостоянии с сильным противником.

«66 процентов бомбардировщиков ВВС США были отправлены на кладбище со времен Холодной войны. <…> Сегодняшний парк стратегических бомбардировщиков B-52, B-1B и B-2 самый малочисленный в истории - он может обеспечить не более 30 ударных самолето-вылетов в сутки, в то время как в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" только B-52 совершали ежесуточно по 50 вылетов», - приводит слова Гарцингера газета Defence News.

По его словам, численность вооруженных сил США снизилась настолько, что уже не компенсируется ростом технических возможностей. Если Пентагон продолжит следовать подобному курсу, считает Гарцингер, то американская армия не сможет оперативно действовать в случае возможного конфликта.