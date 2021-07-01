В Братске девушка зарезала школьника

В Братске 16-летняя девушка ударила ножом своего 14-летнего знакомого. Подросток скончался в скорой помощи, как сообщают СУСК по Иркутской области.

По словам очевидцев, молодые люди гуляли у Драматического театра, между знакомыми произошла ссора, которая привела к поножовщине. Свидетели вызвали медиков, но спасти раненого не удалось.

«Следователями установлено, что несовершеннолетняя характеризуется отрицательно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу, совершала различные противоправные действия, состоит на учете в ПДН», - говорится в сообщении.

Позже девушка попыталась скрыться с места преступления, но ее быстро нашли и задержали. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, возбуждено уголовное дело об убийстве.