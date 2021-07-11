Ушла из жизни автор классического перевода «Алисы в стране чудес»

На 91-м году жизни скончалась переводчица Нина Демурова. Об этом сообщила ее коллега Ольга Варшавер.

Нина Демурова является автором классического перевода «Алисы в стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Она перевела на русский язык книги Кэрролла и Диккенса, Честертона, Барри и Бернетт.

Демурова окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Английский язык и литература». Также Нина Демурова является почетным членом Общества Льюиса Кэрролла в Англии и США, а также английского Общества Беатрис Поттер.