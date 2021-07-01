Георгиевское знамя вручили новому командиру гвардейского соединения управления ВДВ
Начальник штаба ВДВ принял Георгиевское знамя из рук гвардии полковника Алексея Гамбурга, который командовал соединением с 2014 года, и передал его новому командиру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Начальник штаба ВДВ генерал-полковник Евгений Устинов представил личному составу бригады управления нового командира - Виктора Бабикова.
Церемония проходила в селе Медвежьи Озера в Московской области. В ней приняли участие военнослужащие, ветераны, местные власти. В ходе торжественного ритуала со словами «Никто кроме нас» генерал вручил командиру Георгиевское знамя соединения.
За время своего существования соединение качественно обеспечивало надежную, бесперебойную систему связи и управления Воздушно-десантными войсками, как в мирное время, так и в различных локальных вооруженных конфликтах конца XX - начала ХXI века.