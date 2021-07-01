Бельгийский истребитель F-16 протаранил здание в Нидерландах
Пострадали два человека, включая незадачливого пилота самолета. У истребителя возникли проблемы с двигателем. Самолет не смог взлететь, и летчик был вынужден катапультироваться.
© Фото: Kon Luchmacht, Twitter
Истребитель F-16
Бельгийский истребитель F-16 протаранил здание. Оно находилось на территории авиабазы Леуварден на севере соседних Нидерландов. Об этом сообщило агенство Бельга.
Пострадали два человека, включая незадачливого пилота самолета.
Как пишет голландское издание NlTimes, у пилота возникли проблемы с двигателем. Самолет не смог взлететь, и летчик был вынужден катапультироваться.