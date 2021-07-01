В стране и мире Бельгийский истребитель F-16 протаранил здание в Нидерландах Тимур Шерзад Пострадали два человека, включая незадачливого пилота самолета. У истребителя возникли проблемы с двигателем. Самолет не смог взлететь, и летчик был вынужден катапультироваться. © Фото: Kon Luchmacht, Twitter Истребитель F-16 Читайте нас на: Бельгийский истребитель F-16 протаранил здание. Оно находилось на территории авиабазы Леуварден на севере соседних Нидерландов. Об этом сообщило агенство Бельга. Пострадали два человека, включая незадачливого пилота самолета. Как пишет голландское издание NlTimes, у пилота возникли проблемы с двигателем. Самолет не смог взлететь, и летчик был вынужден катапультироваться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика