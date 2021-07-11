Битва в степях: танкисты ЦВО уничтожили бронетехнику «противника» под Оренбургом

Танкисты мотострелковой бригады Центрального военного округа уничтожили бронетехнику условного противника на учении в Оренбургской области. Согласно замыслу, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили отряды противника на бронетехнике выдвигающиеся к важному объекту и передали их координаты на командный пункт.

Для уничтожения выдвинулись танки Т-72Б3 атакой сходу на дальности до 1 тысячи метров они уничтожили технику условного противника. Также экипажи отработали подавление разрозненных групп «боевиков» и отражение барражирующих беспилотников, используя 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы «Корд» и 7,62-мм модернизированные танковые пулеметы ПКТМ.

Кроме того, танковые экипажи во взаимодействии с подразделениями РХБ защиты отработали приемы дезинфекции техники, после преодоления зараженного участка. Военнослужащие применили тепловые машины специальные ТМС-65 и авторазливочные станции АРС-14КМ.

В учении, которое прошло на Тоцком полигоне, приняли участие около 1000 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц боевой и специальной техники.