Спецназ ЦВО на учениях под Самарой разгромил «боевиков» и захватил важные документы

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на учении обезвредили «боевиков», которые по сценарию учения планировали провести диверсии на важных объектах Самарской области.

По замыслу, военнослужащие провели разведку местности, определив численность, состав и вооружение противника. Разведгруппы совершили скрытный марш в указанный район и организовали засаду. Когда автомобиль незаконных вооруженных формирований подошел к месту засады, личный состав подорвал его и уничтожил бандгруппу, используя автоматы АК-74, снайперские винтовки ВСС, пулеметы «Печенег», затем захватил сведения, представляющие ценность для вышестоящего штаба.

Учение прошло на полигоне Новая Бинарадка, в нем приняли участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.