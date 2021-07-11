В стране и мире Президент РФ поздравил Патрушева с 70-летием Валентина Пескова Глава государства направил секретарю Совета Безопасности Николаю Патрушеву телеграмму с теплыми пожеланиями. © Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев 11 июля отмечает 70-летний юбилей. Со знаменательной датой его сердечно поздравил президент РФ Владимир Путин. «Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач», - говорится в тексте поздравления, приведенном на сайте Кремля. Глава государства отметил, что благодаря многолетнему опыту Николая Патрушева и его организаторскому таланту аппарат СБ РФ трудится как слаженная, компетентная команда, содействуя эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности. Президент РФ сообщил, что главным для Патрушева, как истинного патриота, было и остается служение России и народу. Владимир Путин также пожелал здоровья и успехов юбиляру - на благо Отечества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика