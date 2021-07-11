Найден затонувший корабль в Пермском крае
Предположительно, он бороздил воды Камы в XVII–XIX веках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Пермском крае около Хохловки дайверы обнаружили затонувший корабль, который предположительно бороздил воды Камы в XVII–XIX веках.
Дайверы увидели на экране эхолота очертания корабля. Он был под слоем ила. Он найденном корабле драйверы сообщили археологам.
Размеры древнего корабля примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Корабль парусно-гребной. На данный момент археологи изучают корабль прямо в реке.