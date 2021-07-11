Захарова высказалась о заявлениях Бона

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что резкие высказывания французского дипломата о российской вакцине возрождают в Европе «дух неонацистской сегрегации».

«Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться», - написала Захарова в своем Telegram-канале .

Она подчеркнула, что это уже не первое заявление, где «речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами.