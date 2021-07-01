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Мобильные отряды Минобороны продолжают сражаться со стихией в Амурской области

Тимур Шерзад
12:35 01.07.2021
Силами военнослужащих проводится демонтаж насыпных дамб на участках, где происходит спад воды, и, напротив, укрепление участков, где вода наступает. Там же, где уровень воды еще высок, организована перевозка местных жителей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мобильные отряды Минобороны России продолжают помогать жителям подтопленных районов в Амурской области. 

Силами военнослужащих проводится демонтаж насыпных дамб на участках, где происходит спад воды, и, напротив, укрепление участков, где вода наступает. Там же, где уровень воды еще высок, организована перевозка местных жителей. 

Для дезинфекции наготове 8 расчетов подразделений РХБЗ. 

Мобильные отряды взаимодействуют с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайно ситуации - его создали власти Амурской области. Всего они успели возвести более 4,5 километров защитных сооружений из 20 тысяч мешков с песком. 


 

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